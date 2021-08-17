Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampolden uçması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampolden uçması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi Akhisar-Gördes karayolu Naldöken mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.A. (59) idaresindeki 45 F 0395 plakalı Renault marka araç kontrolden çıkarak 5 metrelik şarampole uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Y.A. ile İ.Ö.(61), N.Ö. (21), S.Ö.(11), K.Ö. (16) ve V.K.O (42) ilk müdahaleleri yapılmasının ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı