Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

16.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:11

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, İskilip-Tosya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre N.S. yönetimindeki 19 FN 153 plakalı otomobil, Elmabeli mevkisinde havanın yağışlı olması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan E.T., M.K. ve O.S. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA