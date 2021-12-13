Kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, yabancı uyruklu Mohamad A. idaresindeki 34 MM 1727 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA

Kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı

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