Kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Ferizli ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak şarampole düştü.

Sakarya'nın Ferizli ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak şarampole düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 N 9220 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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