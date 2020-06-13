Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
13.06.2020 22:19 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:38

Antalya'nın Serik ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmediye Mahallesi'nde Ali Mücahit Kocaman'ın kullandığı 07 YSA 12 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine sevk etti. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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