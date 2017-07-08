Kontrolden Çıkan Otomobil Refüjün Korkuluklarını Parçaladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, otomobilin refüjdeki demir korkulukları parçalayıp yolun karşısına geçmesi sonucu bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Osman A'nın kullandığı 48 EY 407 plakalı otomobil, Muğla-Marmaris karayolu Yücelen Hastanesi önünde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüjdeki demir korkulukları parçalayıp karşı şeride geçerek durabildi.



Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtardı.



İlk müdahalesinin ardından ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Osman A'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle parçalanan demir korkuluklar ve beton parçalarının çevreye saçılması yüzünden Muğla-Marmaris karayolu trafiğe kapandı. Karayolları ile trafik ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.