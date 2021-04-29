Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi
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Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi

Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ayşe Y. yönetimindeki 06 AY 6666 plakalı Porsche marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak refüje devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi
Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi
Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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