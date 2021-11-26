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Otomobil köprü üzerinde kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil refüje çarparak kaza yaparken sürücü hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil refüje çarparak kaza yaparken sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Köprüsü'nde saat 22.00 sıralarında kaza meydana geldi. Gülüç istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Yavuzcan G. (22) idaresindeki 34 DKZ 073 plakalı Opel marka otomobil, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak kaza yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak durabildi.

Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü Yavuzcan G. yaralandı. Çevredeki diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza yaşanan yolda güvenlik önlemi alırken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yaralı sürücünün hastanedeki tedavisine başlanırken, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otomobil yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Otomobil köprü üzerinde kaza yaptı: 1 yaralı

Otomobil köprü üzerinde kaza yaptı: 1 yaralı

Otomobil köprü üzerinde kaza yaptı: 1 yaralı

Otomobil köprü üzerinde kaza yaptı: 1 yaralı

Otomobil köprü üzerinde kaza yaptı: 1 yaralı

Otomobil köprü üzerinde kaza yaptı: 1 yaralı

Otomobil köprü üzerinde kaza yaptı: 1 yaralı

Otomobil köprü üzerinde kaza yaptı: 1 yaralı

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