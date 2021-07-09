Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Yerel

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 4 yaralı Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 20 AEA 552 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilçede devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

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