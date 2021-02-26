Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

26.02.2021 19:34 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:38
Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şanlıurfa karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 

Kaza, akşam saatlerinde, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol güvenliği alarak kontrollü şekilde trafik akışını sağlarken, otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Öte yandan olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise polis ekiplerin sosyal mesafe uyarılarına aldırış etmedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mustafa Destici
Magazin Tarkan Ezgi Mola Cem Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Cizrespor Erol Bulut Mustafa Er Ersun Yanal Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 19:52:49. #1.14#
title