Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Gökhan Keskinci - Güncel
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Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı.

ADANA (DHA) - ADANA'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Araçta sıkışan sürücü Ali M., çevredekilerin yardımıyla çıkartılarak hastanede tedaviye alındı.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Ali M. yönetimindeki 51 HC 439 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç içinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Ali M., çevredeki vatandaşlarca çıkartıldı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı Ali M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

Otomobil, Tragger, Adana, Kaza, Güncel, Haberler

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