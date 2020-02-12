Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı

12.02.2020 00:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:15

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşe K. (35) yönetimindeki 19 FB 296 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 19 AY 289 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil de pikaba çarptı. Kazada sürücü Ayşe K. ile otomobilde bulunan Mustafa Ü., Satılmış O. ve C.A yaralandı. Kazada araçta sıkışan kadın sürücü İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ayşe K. ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA