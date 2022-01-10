SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Kontrolden çıkan otomobil park halindeki minibüse vurdu, minibüs 40 metre ileri fırlayıp duvara çarptı

Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - Sancaktepe'de gece saatlerinde cadde üzerinde tehlikeli hareketler yapan otomobil sürücü park halindeki servis aracına vurdu. Vurmanın etkisiyle servis aracı 40 metre ileriye fırladı. Servis aracı kaldırımdaki duvarlara çarparak durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02: 00 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesinde meydana geldi. İddaya göre 34 TF 0447 plakalı Elifhan Sarıca kontrolündeki aracıyla tehlikeli hareketler yaparak cadde üzerinde seyir halindeyken park halinde bulunan 34 LEE 275 plakalı park halindeki servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halinde bulunan servis aracı 40 metre ileriye fırladı. Servis aracı kaldırımda bulunan beton dubalara çarparak durabildi. Otomobil sürücü Elifhan Sarıca ve yolcu Vedat Karagöz kaza sonrası otomobil içerisinde sıkıştı. Vatandaşların olayı 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken otomobil içerisinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çevredeki hastenelere kaldırıldı.

Kaza anını gören Muharrem Yıldız, " Biz emlakçının önünde oturuyorduk.Otomobil sağ sol yaparak geldi. Yanında bir araç daha vardı onun sağ tarafından geçti direksiyon hakimiyetini kaybederek buradaki servis aracına vurdu. Biz de zaten oturduğumuz yerden koşarak geldik. ilk müdahalemizi, yapmamız gerekenleri yaptık. Ambulansı vesaireyi aradık, itfaiye geldi alıp götürdüler. Hanımefendinin bacağında bir kırık vardı, yanındaki beyefendinin alnında bir yırtık vardı. Çok çok ağır bir şey yok. Biz üstümüze düşeni yaptık." dedi.