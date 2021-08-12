Kontrolünü kaybettiği otomobille 5 araca çarptı; kaza sonrası ortalık karıştı
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Kontrolünü kaybettiği otomobille 5 araca çarptı; kaza sonrası ortalık karıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolünü kaybettiği otomobille 5 araca çarptı; kaza sonrası ortalık karıştı Kaza sonrası gülen araç sürücüsü kavgaya neden oldu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki 5 araca çarptı.

Kontrolünü kaybettiği otomobille 5 araca çarptı; kaza sonrası ortalık karıştı

Kaza sonrası gülen araç sürücüsü kavgaya neden oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki 5 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, araç sahipleri ile kaza yapan otomobil sürücüsü birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Üç Güzeller mevkiinde Y.K., yönetimindeki 50 SN 001 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan MA TR 35, 06 PYS 97, 38 ADR 377, RV SY 58, ve 06 BVZ 123 plakalı araçlara çarptı. Kazada park halindeki otomobilde bulunan Berkay A. ve yaya olarak bekleyen Zeynep V. yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kazaya sebebiyet veren 50 SN 001 plakalı otomobil sürücüsünün kaza sonrasında gülmesinin ardından ise diğer araç sürücüleri birbirine girdi.

Olay yerinde bulunan güvenlik güçleri ve vatandaşlar tarafından kavgaya karışanlar güçlükle sakinleştirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolünü kaybettiği otomobille 5 araca çarptı; kaza sonrası ortalık karıştı
Kontrolünü kaybettiği otomobille 5 araca çarptı; kaza sonrası ortalık karıştı
Kontrolünü kaybettiği otomobille 5 araca çarptı; kaza sonrası ortalık karıştı
Kontrolünü kaybettiği otomobille 5 araca çarptı; kaza sonrası ortalık karıştı
Kontrolünü kaybettiği otomobille 5 araca çarptı; kaza sonrası ortalık karıştı
Kontrolünü kaybettiği otomobille 5 araca çarptı; kaza sonrası ortalık karıştı
Kontrolünü kaybettiği otomobille 5 araca çarptı; kaza sonrası ortalık karıştı
Kontrolünü kaybettiği otomobille 5 araca çarptı; kaza sonrası ortalık karıştı
Kontrolünü kaybettiği otomobille 5 araca çarptı; kaza sonrası ortalık karıştı
Kontrolünü kaybettiği otomobille 5 araca çarptı; kaza sonrası ortalık karıştı
Kontrolünü kaybettiği otomobille 5 araca çarptı; kaza sonrası ortalık karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şerif Taşar

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