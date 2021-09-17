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Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimeyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimeyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı. Meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Arifiye ilçesi Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi Sakarya Büyükşehir Terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan T. idaresindeki 54 E 0254 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki S.C. idaresindeki 51 ABN 669 plakalı Hyundai marka otomobile çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken durum sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı - Haberler
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