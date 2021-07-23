Kontrolden çıkan otomobil panelvana çarpıp su kanalına uçtu : 3'ü ağır 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil panelvana çarpıp su kanalına uçtu : 3'ü ağır 5 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil panelvana çarpıp su kanalına uçtu : 3'ü ağır 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan feci kazada yabancı plakalı otomobil panelvan tipi araçla çarpıştıktan sonra su kanalına uçtu.

Bursa'da Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan feci kazada yabancı plakalı otomobil panelvan tipi araçla çarpıştıktan sonra su kanalına uçtu. Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.K idaresindeki K 5258 BM Bulgaristan plakalı otomobil, A.A idaresinde 16 SRM 75 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle K 5258 BM plakalı araç yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Ters dönen otomobilde sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.Ç, Ş.K, Ş.K, ve I.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

(Ahmet Berke Erdal - Ali Kamur/İHA)

Kontrolden çıkan otomobil panelvana çarpıp su kanalına uçtu : 3'ü ağır 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Caddebostan Sahili'nde kaza yapan sürücü lüks otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı
Caddebostan Sahili'nde kaza yapan sürücü lüks otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı
Kaza yürekleri ağza getirdi! Şiddetli çarpışmada minibüs ikiye bölündü
Kaza yürekleri ağza getirdi! Şiddetli çarpışmada minibüs ikiye bölündü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Buse Varol Düm Tek Tek Hande Yener Kadir Doğulu
Spor Ali Koç Burak Elmas Sergen Yalçın Volkan Demirel Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kontrolden çıkan otomobil panelvana çarpıp su kanalına uçtu : 3'ü ağır 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 09:42:49. #1.14#

title