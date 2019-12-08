Kontrolden çıkan otomobil otelin havuzuna uçtu
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Kontrolden çıkan otomobil otelin havuzuna uçtu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otelde kontrolden çıkan otomobil yüzme havuzuna uçtu.

08.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:24
Kontrolden çıkan otomobil otelin havuzuna uçtu

'nın ilçesinde bir otelde kontrolden çıkan otomobil yüzme havuzuna uçtu.


Kaza, Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının düğününe katılan Sabri Ö., 45 ABJ 438 plakalı otomobili ile düğün töreninden ayrılırken otelin yüzme havuzunun önüne geldi. Havuzun önünde araç ile manevra yapmak isteyen Sabri Ö., aracın kontrolünü kaybedince yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki yüzme havuzuna düştü. Otomobili yarısına kadar suya gömülen sürücü, aracın arka kapısını kullanarak dışarı çıktı.


Sabri Ö., havanın yağışlı olması nedeniyle zeminin parladığını ve havuzu fark edemediğini belirterek, kazayı ucuz atlattığını söyledi. Otomobil, otele çağrılan çekiciyle havuzdan çıkarıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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