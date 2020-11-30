Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı

30.11.2020 10:58 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:03

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Bal kabağı ile spor yapan fenomenin iç çamaşırı koptu
Bal kabağı ile spor yapan fenomenin iç çamaşırı koptu
Acı rekor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Acı rekor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu

Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki Mehmet T. yönetimindeki 11 AF 969 plakalı otomobil Hamsu Köprüsü'ne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla atarak, durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten verilirken, kazalı aracın çekici yardımıyla çekilmesi sonrası normalde döndü.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı
Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı
Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı
Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA

İlgili Haberler

Bursa'da kontrolden çıkan minibüs önce bariyerlere çarptı ardından takla attı
Bursa'da kontrolden çıkan minibüs önce bariyerlere çarptı ardından takla attı
Refüje çarptı takla attı; 1 yaralı
Refüje çarptı takla attı; 1 yaralı
Karabük'te yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ağır 2 yaralı
Karabük'te yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ağır 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Meral Akşener Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kenan Işık Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 11:03:06. #1.14#
title