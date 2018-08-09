Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobilin ormanlık alana uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Olay, Samsun-Ankara karayolu üzeri Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim V. idaresindeki 34 DA 9586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ormanlık alana girdi ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü İbrahim V. ise ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.