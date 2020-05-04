Kontrolden çıkan otomobil önce yayalara sonra demir korkuluklara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil önce yayalara sonra demir korkuluklara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önce yayalara sonra demir korkuluklara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
04.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:43

Kontrolden çıkan otomobil önce yayalara sonra demir korkuluklara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce yayalara ardından da bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil önce yayalara sonra demir korkuluklara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce yayalara ardından da bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Zafran Mahallesi Kanalüstü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç idaresindeki 23 DM 849 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldu bulunan Enes B. ve Hacı Mehmet Y'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil önce yayalara sonra demir korkuluklara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA

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