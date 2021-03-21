Kontrolden çıkan otomobil önce TIR'a ardından 2 araca çarptı: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil önce TIR'a ardından 2 araca çarptı: 1 yaralı

21.03.2021 06:37 | Son Güncelleme: 21.03.2021 06:46
Kontrolden çıkan otomobil önce TIR'a ardından 2 araca çarptı: 1 yaralı

BURSA'da sollama yapmak için şerit değiştiren otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen TIR'a çarptı.

BURSA'da sollama yapmak için şerit değiştiren otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çıkarak bir binanın otoparkında park halinde bulunan minibüs ve otomobile vurdu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında, Bursa-Yalova Yolu, Orhangazi mevkiinde yaşandı. Yalova'dan Bursa istikametine ilerleyen Tekin Elitaş (38) idaresindeki 34 EGG 45 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Turcan Tuğral (45) yönetimindeki 34 PAV 98 plakalı kamyonu sollamak için şerit değiştirdi. Bu sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, Tuğral yönetimindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobil, kaldırımı aşarak bir binanın otoparkına daldı. Otomobil, burada da park halindeki bir minibüse ve başka bir otomobile vurdu. Kaza nedeniyle otomobilde yolcu konumunda bulunan Tekin Sevlim (35), araçta sıkışarak yaralandı.

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, bir yandan Sevlim'i sıkıştığı yerden kurtarırken, bir yandan da kazayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sevlim, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sevlim'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de yolda başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddede araç ve yaya yoğunluğunun bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kontrolden çıkan otomobil önce TIR'a ardından 2 araca çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil önce TIR'a ardından 2 araca çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil önce TIR'a ardından 2 araca çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil önce TIR'a ardından 2 araca çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

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