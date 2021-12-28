Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı: 11 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı: 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, okuldan çıkan öğrencilerin arasına daldı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, okuldan çıkan öğrencilerin arasına daldı. Feci kazada 11 öğrenci yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi okul çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Siverek Kız Anadolu Lisesi öğrencileri okuldan çıkıp evlerine gittikleri sırada ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 63 N 2215 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak öğrencilerin arasına daldı. Kazada Songül O., Şahibe Nur K., Merve Y., Zelal K., Gizem K., Zeliha E., Berfin B., Feyime A., Remziye T., Merve A. ve Emine G. isimli öğrenciler yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı: 11 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı: 11 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı: 11 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı: 11 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı: 11 yaralı

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