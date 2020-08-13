Kontrolden çıkan otomobil Munzur Çayına uçtu araç içerisinde kimsenin olmaması ekipleri harekete... TUNCELİ (İHA) – Tunceli'de Munzur Çayında otomobil uçtu, tüm ekipler seferber oldu.

TUNCELİ (İHA) – Tunceli'de Munzur Çayında otomobil uçtu, tüm ekipler seferber oldu. Araca ulaşan ekipler içerisinde kimsenin çıkmaması üzerine geniş kapsamlı arama çalışmasına başladı.

Kaza, Tunceli -Ovacık karayolunun 25'inci kilometresi Venk köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, Munzur Çayına uçtu. Çevredeki vatandaşların aracı fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine AFAD,UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tunceli AFAD il Müdürü Cem Erdoğan, çayda yaklaşık 100 metre sürüklendiği belirlenen araç içeresine girip kontrol yaptı, fakat kimseye rastlanılmadı.

Öte yandan, Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına katılan Adana AFAD ve Ankara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de aramaya destek verdi. Araçta kaç kişinin olduğu tespit edilemeyince ekipler su kenarında kıyı taraması yapmaya başladı. Aramalarda 300 metre aşağıda Mehmet Nur A'ya ait bir cüzdan bulundu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, kıyı taraması devam ederken günün ağarmasıyla geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatılacağı öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA