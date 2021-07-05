Kontrolden çıkan otomobil muhtarlık binasına çarptı
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Kontrolden çıkan otomobil muhtarlık binasına çarptı

Kontrolden çıkan otomobil muhtarlık binasına çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki muhtarlık binasına çarptı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki muhtarlık binasına çarptı. Muhtarlık binasında hasar meydana gelirken, sürücü ise aracı içindeki yaralı arkadaşı ile birlikte bırakıp kaçtı.

Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesi Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı alt yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden Kula yönüne gitmekte olan 45 AVV 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Gaziler Mahalle Muhtarlığı binasına çarptı. Kazada muhtarlık binasının duvarı yıkılırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan H.C.S. (27) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Behzat Akcan/ İHA)

Kontrolden çıkan otomobil muhtarlık binasına çarptı
Kontrolden çıkan otomobil muhtarlık binasına çarptı
Kontrolden çıkan otomobil muhtarlık binasına çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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