Kontrolden çıkan otomobil MOBESE kamerası direğine çarptı: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil MOBESE kamerası direğine çarptı: 3 yaralı

19.03.2021 21:22 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:37
Kontrolden çıkan otomobil MOBESE kamerası direğine çarptı: 3 yaralı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin MOBESE kamerası direğine çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin MOBESE kamerası direğine çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alaplı İlçe Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Ereğli yönüne giden İrfan K. yönetimindeki 34 FV 5278 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjde bulunan MOBESE kamerası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan yolculardan Mustafa K.'nın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü İrfan K. ile yanındaki Zuhal K. ve Şekip Ö., itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kontrolden çıkan otomobil MOBESE kamerası direğine çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil MOBESE kamerası direğine çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil MOBESE kamerası direğine çarptı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem SÜRMENELİ

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