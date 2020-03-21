Kontrolden çıkan otomobil, MOBESE direğine çarparak ters döndü: 4 yaralı
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Karaman, 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil, MOBESE direğine çarparak ters döndü: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, MOBESE direğine çarparak ters döndü: 4 yaralı Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin orta refüje çıktıktan sonra mobese direğine çarparak ters dönmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

21.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:25
Kontrolden çıkan otomobil, MOBESE direğine çarparak ters döndü: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, MOBESE direğine çarparak ters döndü: 4 yaralı

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin orta refüje çıktıktan sonra mobese direğine çarparak ters dönmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 06 DR 4403 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktıktan sonra mobese direğine çarparak ters döndü. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde

bulunan G.E. ve B.D. yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık

durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan

yol, kaza yapan aracın olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardından

yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil, MOBESE direğine çarparak ters döndü: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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Kontrolden çıkan otomobil, MOBESE direğine çarparak ters döndü: 4 yaralı

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