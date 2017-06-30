Kontrolden çıkan otomobil menfeze uçtu



SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Selamet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan F.K.idaresindeki 06 Z 4028 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze yuvarlandı. Kazada sürücü F.K yaralandı. Aynı istikametteki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı olan sürücüyü Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Menfeze yuvarlanarak ters yatan araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.