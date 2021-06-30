Kontrolden çıkan otomobil markete dalıp, bir kişi kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil markete dalıp, bir kişi kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil markete dalıp, bir kişi kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de kontrolden çıkan bir araç markete dalıp, manav reyonunda bulunan bir müşteriye çarptı.

Sarıyer'de kontrolden çıkan bir araç markete dalıp, manav reyonunda bulunan bir müşteriye çarptı.

Kazada bir kişi hafif yaralanırken, kaza anı saniye saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Çayırbaşı Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 NGE 70 plakalı araç sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde bulunan bir Markete girdi. Kazada, manav reyonun olduğu bölümdeki bir müşteriye de çarptı. Müşteri şans eseri hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Market çalışanları büyük panik yaşadı. Kaza sonucu marketin Manav kısmında, kapıda ve içinde maddi zarar meydana geldi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri araç sahibinin ifadesini alırken otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Yavru köpeği zehirli okla vurup, canına kıydı
İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Yavru köpeği zehirli okla vurup, canına kıydı
Sarıyer'de vahşet! Cani adam, yavru köpeği zehirli ok ile vurdu
Sarıyer'de vahşet! Cani adam, yavru köpeği zehirli ok ile vurdu
Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseli gençler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseli gençler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Mustafa Varank Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Şeyma Subaşı İbrahim Selim Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Mert Müldür Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kontrolden çıkan otomobil markete dalıp, bir kişi kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 13:25:46. #1.15#

title