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Kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu. Ters dönerek adeta hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nden Kuzey Marmara Otoyolu'na geçiş için yapılan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine gitmekte olan Y.Ç. idaresindeki 54 D 0338 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak bariyerleri de aşan otomobil, köprüden aşağı düşerek ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü itfaiye ve SAKTİM ekiplerinin çalışması neticesinde sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu

Kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu

Kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu

Kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu

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