Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki kamyonete çarptı: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki kamyonete çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen Serkan S. yönetimindeki 55 ADP 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeritte seyir halinde ilerleyen Musa A.'nın kullandığı 55 ACR 242 plakalı kamyonete çarpan otomobil, yol kenarındaki boş alana savruldu.

Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü Serkan S. ve Sinan M. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonrası Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki kamyonete çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki kamyonete çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki kamyonete çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki kamyonete çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki kamyonete çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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