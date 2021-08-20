KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP, 4 ARACA ÇARPTI 3 YARALI
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KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP, 4 ARACA ÇARPTI 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip, 3 motosiklet ve bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip, 3 motosiklet ve bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücü, kısa sürede yakalandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Köprübaşı Kent Meydanı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 ABK 027 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek önce bir otomobile, ardından da 3 motosiklete çarptı. Motosiklet sürücülerinin yaralandığı kazada sebep olan otomobilin sürücüsü ise kaçtı. 3 yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Firari sürücü kaza yerinden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

İsmi henüz öğrenilemeyen sürücüyü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP, 4 ARACA ÇARPTI 3 YARALI
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP, 4 ARACA ÇARPTI 3 YARALI
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP, 4 ARACA ÇARPTI 3 YARALI
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP, 4 ARACA ÇARPTI 3 YARALI
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP, 4 ARACA ÇARPTI 3 YARALI
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP, 4 ARACA ÇARPTI 3 YARALI
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP, 4 ARACA ÇARPTI 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP, 4 ARACA ÇARPTI 3 YARALI - Haberler
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