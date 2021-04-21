Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip 4 araca çarptı
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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip 4 araca çarptı

İhlas Haber Ajansı / SERKAN ŞANSEVER - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip 4 araca çarptı Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip 4 araca çarptı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 06 VLY 12 plakalı otomobil, Hastane kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 41 AZ 123, 19 HF 612, 06 FH 8360 ve 34 RK 7164 plakalı otomobillerin üzerine çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibinin yanı sıra itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan Ayhan Ç. ve Mehmet M. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında yolun trafiği, polis ekipleri tarafından tek yönlü sağlanırken otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip 4 araca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip 4 araca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip 4 araca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip 4 araca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip 4 araca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip 4 araca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip 4 araca çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ŞANSEVER

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