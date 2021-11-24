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Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu, yaralı sürücüyü vatandaşlar kurtardı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'da kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu, yaralı sürücüyü vatandaşlar kurtardı.

Kaza, İnegöl ilçesi İnegöl-Yenişehir Yolu üzerindeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Ş.A. (35) yönetimindeki 16 KJE 53 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kanala uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Kazayı gören sürücüler yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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