Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki kadını ezdi

Kadın ağır yaralanırken, sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı

HATAY - Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kaldırımda yürüyen bir kadını ezdi. Kazada kadın ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Antakya ilçesi Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Bir motosikletin önüne kırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden 31 GS 823 plakalı otomobilin sürücüsü, kaldırımda yürüyen Fevziye Yaşar'ı ezdi. Ağır yaralanan Fevziye Yaşar ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fevziye Yaşar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İsmi açıklanmayan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü ise hastanedeki işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA