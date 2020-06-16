Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarından düştü: 5 yaralı İZMİT'te 'ölüm rampası' olarak bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan inen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarından düştü.

İZMİT'te 'ölüm rampası' olarak bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan inen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarından düştü. Park halindeki bir kamyonete çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Halk arasında 'ölüm rampası' olarak bilinen yüzde 18 eğimli yokuştan inen Suriye uyruklu Muhammet Süleyman(27) idaresindeki 41 MK 004 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarının üzerinden düştükten sonra park halindeki 52 FS 315 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirilirken, kazanın olduğu noktadaki aile sağlık merkezindeki hekim ve hemşireler de yardıma koştu.

Yaralanan sürücü Muhammet Süleyman ile çocukları Yusuf Süleyman(4), Hıdır Süleyman(6) ve yanlarındaki Elvan Bektaş(26) ile Hasan Mustafa(49) ilk müdahaleleri aile sağlık merkezindeki hekimler tarafından yapıldıktan sonra ambulanslar ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Gazanfer Bilge Bulvarı, yolda yapılan temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA