Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarı kenarında durdu
NİĞDE'de sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, istinat duvarınını kenarında durarak, 4 metre yüksekten düşmekten kurtuldu.
NİĞDE'de sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, istinat duvarınını kenarında durarak, 4 metre yüksekten düşmekten kurtuldu.
Çayır Mahallesi'nde sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşmekten son anda kurtuldu. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobil yapılan çalışmayla kurtarıldı.