Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Girdi

Mardin'de kontrolden çıkan otomobil, bir iş yerine girdi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bulunan Ravza Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaldırıma çıkan otomobil, yayalar arasından geçerek, yol üstündeki bir restorana daldı. Kazada, restoranın içinde şans eseri kimsenin bulunmaması büyük faciayı önledi. Kaza yapan sürücünün hafif yaralandığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - MARDİN