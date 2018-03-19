Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Girdi

Bodrum'da kontrolden çıkan otomobil, iş yerine girdi.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Caddesi'nde seyreden Melek Cabar'ın kullandığı 48 BU 283 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, caddeki bir şarküteriye çarptı.

Yaralanma ve can kaybı yaşanmadan atlatılan kaza sonucu, dükkan içine giren araçta ve iş yerinde hasar oluştu.

İşyeri sahibi Devrim Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, açık olan iş yerinde bugün kardeşinin çalıştığını ancak onun da kaza anında şans eseri dışarıda olduğunu söyledi.

Timur Altay ise kazadan birkaç dakika önce esnaf arkadaşının yanına geçtiğini anlatarak, kaza nedeniyle korku yaşadıklarını ifade etti.