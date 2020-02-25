Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Atatürk Caddesi'nde seyreden İ. K. yönetimindeki 56 AR 088 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki kuaföre girdi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay sırasında kapalı olan kuaförde hasar oluştu.
Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.