Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu bir kişi yaralandı.

25.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:10
Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı

'ın ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu bir kişi yaralandı.

'nde seyreden İ. K. yönetimindeki 56 AR 088 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki kuaföre girdi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sırasında kapalı olan kuaförde hasar oluştu.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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