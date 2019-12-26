Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı

Erzurum'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

26.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:58
Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı

'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Miraç Kuralay'ın kullandığı 25 AAF 606 plakalı otomobil, Gürcükapı Caddesi Migros Kavşağı'nda, kontrolden çıkarak tatlıcı dükkanına girdi.

Kazada sürücüsü Kuralay, hafif şekilde yaralandı.

İş yeri sahibi, kaza sırasında içeride müşteri olmadığını söyledi.

Araç, dükkandan çekici yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı
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