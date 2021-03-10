Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı, sürücüsü yaralandı
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Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı, sürücüsü yaralandı

10.03.2021 07:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 08:02

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki otomobile çarptı ardından takla atarak kamyonete vurdu.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki otomobile çarptı ardından takla atarak kamyonete vurdu. Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, 3 araçta hasar meydana geldi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Gazi Mahallesi Önder Caddesi'nde yaşandı. Bülent A.'nın (34) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Otomobil, önce yolun solunda park halindeki bir otomobile çarptı sonra da takla atarak bir kamyonete vurdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bülent A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gaziemir Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bülent A.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, kaza nedeniyle 3 araçta hasar meydana geldi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- İzmir
Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı, sürücüsü yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı, sürücüsü yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı, sürücüsü yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı, sürücüsü yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı, sürücüsü yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı, sürücüsü yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı, sürücüsü yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı, sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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