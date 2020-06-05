Kontrolden çıkan otomobil, evin bahçe duvarını yıktı: 5 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil, evin bahçe duvarını yıktı: 5 yaralı

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çarptığı evin bahçe duvarını yıktı, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil, evin bahçe duvarını yıktı: 5 yaralı
05.06.2020 22:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:37

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çarptığı evin bahçe duvarını yıktı, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhangazi- İznik yolu, Çakırlı Mahallesi kavşağında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi'ye giden Hamza Özdemir (40) yönetimindeki 34 CKD 992 plakalı otomobil, Çakırlı kavşağında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu metrelerce savrulup, bir evin bahçe duvarına çarptı. Duvarı yıkarak bahçeye giren otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile yolcular Ahmet Burhan Koç (29), Ali Çiçek (37), Mahmut Mustafa Özdil (45) ve Kemal Bulut (36) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Burhan Koç'un durumunun ağır olduğu bildirildi.Öte yandan, otomobilde bulunan sürücü ile birlikte yaralanan 5 kişinin Türkiye Maarif Vakfı üyesi oldukları belirlendi. Türkiye Maarif Vakfı yöneticileri ise kaza sonrasında Orhangazi'ye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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