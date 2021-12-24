Kontrolden çıkan otomobil eve çarparak durabildi

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 04.00 sularında Mahmutlu Mahallesi, Kadirli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kadirli yönünden Kozan'a gelmekte olan Muhammet Ali Özkan (53) yönetimindeki 01 KAK 43 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun 3 metre altında bulunan eve çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. 112 Sağlık ekipleri, Cankur ve polis ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Kozan devlet Hastanesine kaldırıldı. - ADANA

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