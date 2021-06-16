Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ilgınköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali S. (43) yönetimindeki 45 KA 2922 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ali S. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan Ali S. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli noktalarında kırıklar olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Ali S. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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