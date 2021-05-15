Kontrolden çıkan otomobil duvara çarpıp takla attı: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil duvara çarpıp takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil duvara çarpıp takla attı: 1 yaralı Kestel'de, kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil duvara çarpıp takla attı: 1 yaralı

BURSA - Kestel'de, kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İsa E. idaresindeki 81 KA 825 plakalı otomobil, Yenimahalle Uludağ caddesinde kontrolden çıkarak, önce duvara çarptı sonra takla attı.

Kazada yaralanan Yosma Ö., olay yerine gelen İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince takla atan araç içerisinden çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yosma Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Kontrolden çıkan otomobil duvara çarpıp takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil duvara çarpıp takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil duvara çarpıp takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil duvara çarpıp takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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