Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı.

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı
28.04.2020 04:24 | Son Güncelleme: 28.04.2020 04:24

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza saat 2.30 sıralarında Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine giden Sergen S. Yönetimindeki 14 BE 041 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direklerine daha sonra orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, sürücü Sergen S.'nin ifadesine göre kırmızı lüks bir otomobilin kendisini sıkıştırdığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka çektirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - AYDIN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Haber
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Haber
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu Haber
35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haber
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor Haber
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haber
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti...
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek
Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak
1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Haftalık burç yorumları 27 Nisan - 3 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 27 Nisan - 3 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Nur Yerlitaş Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Burak Yılmaz Lionel Messi Hikmet Karaman Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Kadın Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 04:45:10. #1.14#
title