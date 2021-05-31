Kontrolden çıkan otomobil, direği söküp karşı şeritte araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil, direği söküp karşı şeritte araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, direği söküp karşı şeritte araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğini yerinden sökerek, karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğini yerinden sökerek, karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinden bulunan alt geçit çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.A. idaresindeki 23 HK 327 plakalı Honda marka otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarpıp, karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, M. A. yönetimindeki 23 HL 123 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca da çarptı. Kazada 1'i ağır 2 sürücü de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Araçların hurdaya döndüğü kazada, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kontrolden çıkan otomobil, direği söküp karşı şeritte araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, direği söküp karşı şeritte araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, direği söküp karşı şeritte araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, direği söküp karşı şeritte araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, direği söküp karşı şeritte araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, direği söküp karşı şeritte araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, direği söküp karşı şeritte araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan otomobil, direği söküp karşı şeritte araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler
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