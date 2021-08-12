Aşırı sürat yaptı, direğe çarparak takla attı
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Aşırı sürat yaptı, direğe çarparak takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aşırı sürat yaptı, direğe çarparak takla attı Diyarbakır'da bir otomobil kavşağı dönmek isterken aşırı sürat yaptı, direğe çarparak takla attı.

Aşırı sürat yaptı, direğe çarparak takla attı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir otomobil kavşağı dönmek isterken aşırı sürat yaptı, direğe çarparak takla attı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi 75 metrelik yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aşırı süratli olan BMW marka otomobil, kavşağı dönmek isterken trafik ışıklarının direğine çarptı, araç süratın etkisiyle takla attı. Otomobilde bulunan 1 kişi yaralanırken bir kişide şok girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri yaralıya olay yerinden yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Güvenlik güçleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yeri çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Aşırı sürat yaptı, direğe çarparak takla attı
Aşırı sürat yaptı, direğe çarparak takla attı
Aşırı sürat yaptı, direğe çarparak takla attı
Aşırı sürat yaptı, direğe çarparak takla attı
Aşırı sürat yaptı, direğe çarparak takla attı
Aşırı sürat yaptı, direğe çarparak takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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