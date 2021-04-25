Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp parçalandı
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Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp parçalandı

Demirören Haber Ajansı / Özgür ÖZTÜRK - Haberler | Güncel

ANTALYA'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki direğe çarpıp, parçalanması sonucu 2 kişi yaralandı.

ANTALYA'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki direğe çarpıp, parçalanması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kepez ilçesinde dün öğle saatlerinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki direğe çarptı. Kazada otomobil ortadan ikiye ayrılıp, hurdaya dönerken, parçaları çevreye saçıldı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar ardından ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntüde, yolda ilerleyen otomobilin bir anda sol tarafa yönelip kontrolden çıktığı ardından da direğe çarpıp, parçalandığı anlar yer aldı. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobilden çıkan sürücünün yaralı halde dışarı çıkıp, aracın diğer tarafına geçtiği ve diğer yaralıyı kontrol ettiği görüntülerde yer aldı.


Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp parçalandı
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp parçalandı
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp parçalandı
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp parçalandı
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp parçalandı
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp parçalandı
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp parçalandı
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp parçalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür ÖZTÜRK

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