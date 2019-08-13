13.08.2019 15:47

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil devrildi. Meydana gelen kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YBV 77 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kavşak çalışmasının yapıldığı alana devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA