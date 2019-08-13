Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil devrildi.

13.08.2019 15:47
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil devrildi. Meydana gelen kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YBV 77 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kavşak çalışmasının yapıldığı alana devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı
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